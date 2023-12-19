КМІС фіксує зростання довіри до Порошенка

Київський міжнародний інститут соціології дослідив динаміку ставлення українців до напрямку справи у країні та довіри до політичних діячів. За даними опитування, серед 9 політиків П. Порошенко – єдиний у переліку, у кого показники довіри зараз кращі, ніж у травні 2022 року.

В. Зеленському довіряють 77% українців, але показник довіри знизився з 90% у травні 2022 року. Не довіряють В.Зеленському – 22% (у травні 2022 року показник становив 7%).

С. Притулі довіряють 69%, не довіряють – 25% (показники довіри порівняно з травнем 2022 року дещо погіршилися).

В. Кличко має показники довіри 52% і недовіри – 43%. Проте у випадку В. Кличка досить значне просідання довіри – у травні 2022 року йому довіряли 74%, не довіряли – 18%.

33% респондентів довіряють А. Єрмаку, не довіряють – 51% (у травні 2022 року співвідношення було 43% проти 23%, тобто значно більше довіряли).

У П. Порошенка показники довіри зросли порівняно з травнем 2022 року. Так, 27% довіряють зараз колишньому Президенту, не довіряють – 68% (у травні 2022 року співвідношення було 16% проти 80%).

Д. Разумкову довіряють 25%, не довіряють – 37% (у травні 2022 року було 35% проти 25%), хоча в його випадку треба враховувати, що 33% не знають його.

Також у списку були Ю. Тимошенко, Ю. Бойко і О. Арестович. Ю. Тимошенко зараз довіряють 10%, не довіряють – 87% (у травні 2022 року їй довіряли 18%, не довіряли – 74%).

Ю. Бойку довіряють 9%, не довіряють – 71% (раніше співвідношення було 11% проти 66%).

Ставлення до О. Арестовича стало діаметрально протилежним. У травні 2022 року більшість українців йому довіряли – 62% проти 21%, які не довіряли. Станом на грудень 2023 року йому довіряють 11%, не довіряють – 78%.