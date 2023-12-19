Литва готується до можливого нападу Росії

Жільвінас Томкус, заступник міністра оборони Литви, повідомив про підготовку країни до можливої агресії з боку Росії.

Про це пише Bild.

З моменту початку вторгнення Росії в Україну, у Литві створено 2500 сховищ, і населення поінформовано про місцезнаходження кожного з них.

За оцінками, ці укриття можуть ухвалити близько 20% населення країни. Також у нових великих будинках тепер обов’язково передбачено наявність сховищ.

Томкус заявив, що Литва прагнемо показати Москві готовність до захисту та підготовки до різних сценаріїв.

В останні роки Литва збільшила витрати на оборону до 2,7% свого ВВП, тоді як у Німеччині цей показник становить 1,4%. Литовська армія налічує тепер 20 тисяч військовослужбовців.

Стратегічний коридор Сувалки представляє особливий інтерес для НАТО, поєднуючи країни Балтії з іншими членами альянсу. Тут відстань між Калінінградом та Білоруссю мінімальна.

Литва має угоду з польською армією про спільну оборону цього коридору, щоб затримати можливий поступ РФ.

Колективний захист із партнерами в НАТО залишається ключовою частиною литовської стратегії оборони, додав Томкус.