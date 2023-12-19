Розвідка британії: «Суперзброя» Путіна не досягає цілей в Україні

Путін оголосив балістичні ракети «Кинжал» своєю «суперзброєю», яка відіграє важливу роль у військовій доктрині Кремля. Проте українська ППО збиває ці цілі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, 14 грудня російські ВПС вперше з серпня 2023 року застосували балістичну ракету повітряного базування «Кинжал». Росія запустила як мінімум одну ракету центральною Україною, ймовірно, націлену на військовий аеродром.

За даними британської розвідки, «Кинжал» один із шести видів «суперзброї», заявлених президентом Путіним у 2018 році, покликане відіграти важливу роль у майбутній військовій доктрині Росії. У війні з Україною Росія зберігає цю зброю для того, що вона вважає цінними та добре захищеними цілями.

Росія вже застосовувала «Кинжали» раніше. «Багато із запусків, ймовірно, не досягли намічених цілей, тоді як Україні також вдалося перехопити атаки цієї нібито «непереможної» системи», — зазначають у Міноборони Британії.