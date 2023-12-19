Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони

У Міноборони повідомили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, а також планує виробляти на своїй території 155-мм боєприпаси в кількості, яка зможе покрити різницю між потребою й допомогою, наданою партнерами.

Джерело: заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в коментарі BBC

Пряма мова: «Щодо боєприпасів до артилерії, то це питання буде виникати і далі. Тому в Україні ухвалили рішення вирішувати ці питання шляхом створення потужного виробництва БПЛА».

Деталі: На його думку, щоб компенсувати брак снарядів, Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе.

Крім того, за його словами, нарощується власне виробництво боєприпасів «практично всіх номенклатур колишнього СРСР».

Водночаc більшість західних систем, які Україна отримала від партнерів, використовують інший калібр – 155 мм. Тому Україна разом із західними компаніями планує виробляти такі снаряди на своїй території. При цьому, на його думку, не йдеться про виробництво великої кількості 155-мм снарядів. Однак наступного року він очікує, що українська оборонна промисловість виробить «їх достатньо, щоб покрити різницю між тим, що потрібно (на передовій — ред.), і кількістю снарядів, які можуть дати партнери».