Українська економіка втратила понад мільярд євро через блокування кордонів

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, передає «Еспресо.Захід».

«Якщо казати глобально, то економіка України втратила понад мільярд євро. Ще більше втратила польська економіка. Я думаю, що сьогодні з такими ризиками ми втрачаємо стратегічне партнерство, через те, що сьогодні наші експортери не можуть укласти угоду зі своїми клієнтами, зокрема, в Європейському Союзі. І ті, своєю чергою, через складнощі логістики шукають аналогічні товари в інших державах, зокрема і в Польщі», – пояснив Володимир Балін.

При цьому він вважає, що українським перевізникам треба говорити з експортерами й імпортерами про те, що перетин кордону треба здійснювати через Словаччину, Угорщину та Румунію.

«В Словаччині влада категорично відносилася до страйків і розблоковувала кордон, найбільше вони там стояли чотири дні. Угорщина взагалі заборонила перекривати дорогу, якщо страйкувати, то біля дороги і не заважати руху транспорту. Румунія не вимагає повернення дозволів, активно співпрацює з Україною щодо перспектив розбудови пунктів пропуску, в тому числі через молдовську територію. А ми готові возити товари в обхід Польщі, я не бачу сьогодні іншого варіанту. Тому що потяг це альтернатива, але це 20, 30, 40 машин на добу, і це не вирішить питання», – зазначив Балін.

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністерка зустрілася з протестувальниками і запропонувала їм компромісне розв’язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску «Угринів — Долгобичув» відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.

Єврокомісія закликала розблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Польщею.