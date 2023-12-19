В ООН заявили про 142 підтверджені випадки страт Росією мирних українців

Про це повідомляє Reuters.
Верховний комісар ООН з прав людини Турк заявив, що моніторинг його офісу вказує на «грубі порушення міжнародного права в галузі прав людини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права і воєнні злочини, в першу чергу з боку сил Російської Федерації».
Ці порушення, як заявив Тюрк на засіданні Ради з прав людини в Женеві, включають 142 випадки страт без суду і слідства цивільних осіб з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року, а також насильницькі зникнення, тортури та жорстоке поводження з ув’язненими, в тому числі сексуальне насильство.
Росія рішуче заперечує вчинення звірств і нападів на цивільне населення в Україні.
«Російська Федерація не вживає адекватних заходів для захисту цивільного населення та захисту цивільних об’єктів від наслідків своїх нападів», — заявив Тюрк.
Він наголосив, що збройні сили обох країн, але особливо Росії, повинні дотримуватися міжнародного права в галузі прав людини та гуманітарного права.
«Вони повинні припинити використання вибухової зброї з великим радіусом ураження в населених районах і ретельно наносити на карту розташування мін», — підсумував він.
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