В ООН заявили про 142 підтверджені випадки страт Росією мирних українців

Про це повідомляє Reuters.

Верховний комісар ООН з прав людини Турк заявив, що моніторинг його офісу вказує на «грубі порушення міжнародного права в галузі прав людини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права і воєнні злочини, в першу чергу з боку сил Російської Федерації».

Ці порушення, як заявив Тюрк на засіданні Ради з прав людини в Женеві, включають 142 випадки страт без суду і слідства цивільних осіб з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року, а також насильницькі зникнення, тортури та жорстоке поводження з ув’язненими, в тому числі сексуальне насильство.

Росія рішуче заперечує вчинення звірств і нападів на цивільне населення в Україні.

«Російська Федерація не вживає адекватних заходів для захисту цивільного населення та захисту цивільних об’єктів від наслідків своїх нападів», — заявив Тюрк.

Він наголосив, що збройні сили обох країн, але особливо Росії, повинні дотримуватися міжнародного права в галузі прав людини та гуманітарного права.

«Вони повинні припинити використання вибухової зброї з великим радіусом ураження в населених районах і ретельно наносити на карту розташування мін», — підсумував він.