США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі Розвідка британії: «Суперзброя» Путіна не досягає цілей в Україні » В Україні через бойові дії та негоду знеструмлено понад 560 населених пунктів Через негоду знеструмлено понад 130 населених пунктів у трьох областях України. Найскладніша ситуація – на Донеччині. Також є знеструмлення через бойові дії Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго. На Харківщині через бойові дії знеструмлено 16,3 тис. споживачів. На Сумщині через атаки ворога залишаються без світла 57 населених пунктів (1,3 тис. абонентів). На Чернігівщині через бойові дії знеструмлено 14 населених пунктів (1,8 тис. точок обліку). У Херсоні заживили понад 12 тис. точок обліку після обстрілів, залишається без електроенергії близько 14 тис. споживачів. «В області під’єднали 1,7 тис. абонентів. Залишаються без напруги 45 населених пунктів – близько 26 тисяч користувачів», — повідомили в Міненерго. Усього через бойові дії знеструмлено понад 430 населених пунктів України.