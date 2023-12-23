Естонія готова укласти з Україною угоду, яка дозволить мобілізувати чоловіків, що перебувають за кордоном

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

За його словами, в Естонії проживає близько 7500 українців призовного віку, але важливо розуміти, що багато хто з них звільнений від мобілізації.

«За українським законодавством від мобілізації також звільняються батьки-одинаки, батьки не менше трьох дітей, батьки дітей-інвалідів та люди, які доглядають близьку людину. Тобто критеріїв, згідно з якими людина не підлягає мобілізації, досить багато», — сказав міністр.

Він також додав, що відповідно до міжнародного права Україна не має можливості мобілізувати українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього потрібна угода між державами. Натомість Ляенеметс заявив, що Естонія готова укласти такий договір з Україною.

«Естонія не залишиться осторонь. Ми з задоволенням готові укласти такий договір і допомогти Україні. Ми маємо уявлення про те, де в Естонії живуть ці люди. Ми готові посприяти в доставленні цих людей з Естонії в Україну, якщо вони цього потребують», — додав він.