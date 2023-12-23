Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах

В зоні відповідальності ОСУВ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де відбито 4 атаки.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаку ворога західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 17 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та з втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.