Українські війська за добу знищили 1040 окупантів, 3 літаки й 36 артсистем

Про це 23 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 23 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 352 390 (+1040) осіб
- танків ‒ 5854 (+17)
- бойових броньованих машин ‒ 10 871 (+28)
- артилерійських систем – 8286 (+36)
- РСЗВ – 932 (+0)
- засобів ППО ‒ 611 (+0)
- літаків – 327 (+3)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6384 (+19)
- крилатих ракет ‒ 1613 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10 995 (+51)
- спеціальної техніки — 1223 (+6)
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