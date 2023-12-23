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Українські війська за добу знищили 1040 окупантів, 3 літаки й 36 артсистем

Про це 23 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 23 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 352 390 (+1040) осіб
  • танків ‒ 5854 (+17)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 871 (+28)
  • артилерійських систем – 8286 (+36)
  • РСЗВ – 932 (+0)
  • засобів ППО ‒ 611 (+0)
  • літаків – 327 (+3)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6384 (+19)
  • крилатих ракет ‒ 1613 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 10 995 (+51)
  • спеціальної техніки — 1223 (+6)
23 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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