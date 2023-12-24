Черги значно зменшились: на виїзд з України очікують майже сотня автомобілів та 88 автобусів

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає «Еспресо.Захід».
Відтак, на польському напрямку черги зафіксували у таких пунктах пропуску:
- «Устилуг» – 35 автомобілів та 3 автобуси,
- «Угринів» – 8 автобусів
- «Рава-Руська» – 18 автобусів,
- «Краківець» – 20 л/а, 24 автобуси,
- «Грушів» – 12 автобусів,
- «Шегині» – 19 автобусів,
- «Ягодин» – 5 автобусів в електронній черзі.
Тоді як у пункті пропуску «Нижанковичі» в електронній черзі очікують 16 вантажівок. Прикордонники нагадують, що тут здійснюється пропуск транспорту з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
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