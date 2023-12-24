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Черги значно зменшились: на виїзд з України очікують майже сотня автомобілів та 88 автобусів

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає «Еспресо.Захід». 

Відтак, на польському напрямку черги зафіксували у таких пунктах пропуску:

  • «Устилуг» – 35 автомобілів та 3 автобуси,
  • «Угринів» – 8 автобусів
  • «Рава-Руська» – 18 автобусів,
  • «Краківець» – 20 л/а, 24 автобуси,
  • «Грушів» – 12 автобусів,
  • «Шегині» – 19 автобусів,
  • «Ягодин» – 5 автобусів в електронній черзі.

Тоді як у пункті пропуску «Нижанковичі» в електронній черзі очікують 16 вантажівок. Прикордонники нагадують, що тут здійснюється пропуск транспорту з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

24 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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