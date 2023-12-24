У Львові через вибух газу загинуло троє людей: поліція розпочала кримінальне провадження

Про це повідомляє Поліція Львівської області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху газу, який стався у Львові на вул. Княгині Ольги ввечері 23 грудня.

Як встановили правоохоронці, вибух газу стався у гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована.

«Під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів’ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років. Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів», – повідомляють поліцейські.

Тим часом у ДСНС Львівської області повідомляють про п’ятьох постраждалих осіб. Чоловіка 1944 року народження з травмами різного ступеня важкості госпіталізований в лікарню Св. Луки. Дівчинка 2012 року народження та хлопчик 2015 року народження із травмами різного ступеня важкості госпіталізовані в лікарню Св. Миколая. Ще двом жінкам: також жінкам – 1960 та 1989 років народження – медична допомога надавалась на місці.