Міністр оборони Британії: Україна за чотири місяці знищила 20% Чорноморського флоту РФ

Знищення Україною російського великого десантного корабля «Новочеркаськ» в окупованому Криму засвідчує, що війна не зайшла в «глухий кут», як це дехто вважає.
Про це написав на своїй сторінці у соцмережі Х міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.
«Цей останній випадок зі знищенням путінського флоту демонструє, що ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються! Вони не помітили, що за останні 4 місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії», — йдеться у повідомленні.
Глава міноборони Британії наголосив, що домінування Росії в Чорному морі зараз під загрозою. «Нова Коаліція морських можливостей на чолі з Великою Британією та Норвегією допомагає забезпечити перемогу України на морі», — додав він.
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