На польсько-українському кордоні досі заблоковані 3 пункти пропуску вантажівок

Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами 24 грудня після 9 ранку був розблокований пункт пропуску «Шегині», який з 27 листопада блокувався.

«І за минулу добу ми відмітили що кількість транспорту який перетнув кордон значно зросла. Натомість три напрямки залишаються заблоковані — це «Ягодин — Дорогуськ», «Краківець — Корчова», «Рава-Руська — Гребенне», — заявив Демченко.

Речник ДПСУ додав, що через пункт пропуску «Краківець» певний рух вантажних авто ще відбувається, проте пункт «Ягодин — Дорогуськ» майже повністю заблоковано. При припускній спроможності в 1500 авто щодоби наразі там проїздить менше ніж 150.

«Станом на ранок сьогодні в черзі на цих трьох пунктах 3400 вантажівки, також є черга на «Шегині» — близько 700 вантажівок. Але це через те що довгий час кордон блокується», — наголосив він.