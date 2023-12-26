Перша група українських пілотів пройшла базову підготовку з польотів на F-16 у Британії

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Вказано, що шість українських пілотів розпочали навчання з льотної майстерності та англійської мови у Британії у серпні цього року. Після його завершення вони вирушили до Данії.

«Пілоти, які проходять базову льотну підготовку, проводять практичні заняття на літаках Grob Tutor з досвідченими інструкторами, вивчаючи загальні процедури управління, пілотування за приладами, навігацію на середньому та низькому рівнях, а також польоти в строю», — йдеться у повідомленні.

Ще десять пілотів, які брали участь у мовній підготовці? залишаються у Британії для продовження практичної базової льотної підготовки та вивчення авіаційної медицини. Паралельно з пілотами також навчався технічний персонал, який надалі обслуговуватиме літаки.

«Я пишаюся підтримкою, яку королівські ВПС надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземних екіпажів, які будуть першою лінією оборони у захисті неба України. Велика Британія відіграє важливу роль у розбудові системи протиповітряної оборони України відтоді, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення, надаючи сотні ракет і боєприпасів, а також радіолокаційні системи і системи озброєння», — зазначив міністр оборони Грант Шаппс.

Він наголосив, що Британія продовжить підтримувати Україну, зокрема, шляхом продовження навчання пілотів на винищувачах. Програма, яку надає країна, покликана надати військовим навички, необхідні для переходу до наступного етапу підготовки на винищувачах країн-партнерів.