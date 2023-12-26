Сили оборони: Біля Авдіївки ворог щодня втрачає до 400 бійців

Біля Авдіївки ворог щодня втрачає 300-400 осіб.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Наразі ми стійко тримаємо оборону. Загроза оточення, прориву завжди є. Але ми підтягуємо резерви, переформатовуємося, завдаємо втрат ворогу. Щодня він там втрачає 300-400 осіб вбитими та пораненими і дуже багато військової техніки», — сказав Штупун.

Він додав, що ворог також підтягує резерви. Як зазначив речник, в одній колоні можуть бути як новітні, так і зовсім старі радянські зразки техніки. Особовий склад, за його словами, ворог підтягує регулярно.