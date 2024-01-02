Більшість переданих Німеччиною Leopard 2 знаходяться у небоєготовому стані

Більша частина українських танків Leopard 2A6, що були передані Німеччиною, наразі знаходяться у небоєготовому стані.

Про це повідомляє німецький депутат Себастьян Шефер.

“На жаль, слід зазначити, що лише невелика кількість поставлених бойових танків все ще може використовуватися Україною“, – повідомив Шефер.

За словами депутата, поламана техніка не використовується на передовій. Джерелом проблем із відновленням пошкодженої техніки він називає брак запчастин та пошкодження спричинені неякісним ремонтом українських механіків.

“Ремонт займає дуже багато часу, тому що не вистачає відповідних запчастин. На мій погляд, є нагальна потреба у заходах, що швидко покращать ситуацію із запасними частинами.

Існує також проблема в тому, що українська армія іноді намагається відремонтувати танки, що потім призводить до подальшого пошкодження машин. Необхідно перевірити, наскільки цьому можна запобігти кращою підготовкою механіків або наданням інструкції можуть“, – пише Шефер.

Ще однією причиною затримок у відновленні бронетехніки депутат називає відсутність належних ремонтних потужностей всередині країни.

Він зазначає, що для ремонту техніка долає тривале транспортування до Литви, де розміщений Центр технічного обслуговування Lithuania Defense Services (LDS), спільної компанії KMW і Rheinmetall.