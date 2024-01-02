Депутат Бундестагу Кізеветтер: У НАТО є лише 5-8 років на підготовку до війни з РФ

Про це він розповів у інтерв’ю LRT.

Кілька тижнів тому міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс попередив, що Росія готує військовий потенціал для протидії НАТО. Коментуючи зростання загрози, яку РФ становить для держав НАТО, Кізеветтер дав зрозуміти, що допускає майбутню російську агресію за кілька років.

«У нас є лише 5-8 років на підготовку, дехто каже, що мінімум три роки. Росія вже активізувала військову економіку та почала словесні нападки на цілісність деяких країн, наприклад Латвії.

Москва використовує міграцію як зброю. Ми повинні розуміти, що Росія почне ще більше провокацій і намагатиметься розколоти наше суспільство, намагатиметься внести сум’яття, наприклад, збільшивши міграцію», – зазначив депутат.

Він додав, що, за песимістичним сценарієм, російська війна проти України може спричинити виїзд більшої кількості українців до Європи цієї зими. Це спровокує частину виборців голосувати за популістські партії напередодні виборів до Європарламенту.

«Я бачу виклики, які будуть створені масовою міграцією, жахливими подіями в Україні та нашими дуже пацифістськими настроями, які зростуть і перешкодять інвестиціям у військову діяльність. Ми маємо протистояти цьому», – сказав німецький законодавець.