Побила рекорд Елвіса Преслі: Тейлор Свіфт найдовше в історії трималася на 1 місці в чарті Billboard 200

Американська співачка Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців, провівши найбільшу кількість тижнів на вершині чарту Billboard 200 Про це пише People. 34-річна співачка Тейлор Свіфт протрималась 68 тижнів на вершині Billboard 200, обійшовши короля рок-н-ролу Елвіса Преслі, який був на 1 місці протягом 67 тижнів між 1956 і 2002 роками. Свіфт встановила новий рекорд завдяки випуску свого останнього альбому «1989». До того цей рекорд належав Преслі, який обіймав першість завдяки своїм 10 альбомам. Свіфт уперше потрапила на вершину чарту Billboard, випустивши свій альбом Fearless, який провів 11 тижнів під номером 1 між 2008 і 2009 роками. Потім вона продовжила першість з альбомами Speak Now, Red, 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore і Midnights, які додали ще 47 тижнів на вершині. Перевипущені альбоми Свіфт також допомогли їй увійти в історію. Fearless (Taylor's Version), Red (Taylor's Version), Speak Now (Taylor's Version) і 1989 (Taylor's Version) додали ще 10 тижнів для співачки на вершині Billboard 200. Однак Свіфт ще далеко до рекордсменів — гурту The Beatles, який 132 тижні посідав перше місце з 19 альбомами між 1964 і 2001 роками. Поки першість Тейлор стосується лише сольних артистів. На початку грудня журнал Time оголосив «Людину року 2023». Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів. Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера — фільм-концерт Джастіна Бібера. Світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року і завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт відіграє 151 концерт.