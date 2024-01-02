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Президент Латвії після атаки РФ по Україні: Захід має діяти негайно

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс, коментуючи нову масовану ракетну атаку РФ, відзначив роботу української протиповітряної оборони та наголосив на необхідності негайно надати допомогу Україні.

«Новорічні святкування закінчилися, і Захід повинен бути серйозним і діяти негайно (щодо допомоги Україні – ред.)».

Що було раніше:

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.
  • Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звинуватив Росію у лицемірстві і запевнив, що відмови від підтримки українців, як того сподівається РФ, не буде.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни у вівторок вранці запустили по Україні 99 ракет різних типів, з них 72 вдалося знищити.
2 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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