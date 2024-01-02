У Південній Кореї лідер опозиції отримав ножове поранення в шию: він перебуває у лікарні

Про це інформує Reuters.

Вказано, що на політика напали під час пресконференції, яку він проводив у місті Пусан. Чоловік з паперовою короною на голові з ім’ям Лі, якому на вигляд 50-60 років, попросив у лідера опозиції автограф, а потім кинувся на нього та завдав поранення ножем. Після цього політик упав на землю.

Нападника затримала поліція, він відмовився відповідати на запитання щодо своїх мотивів.

Лідер опозиції наразі перебуває у свідомості в одній із лікарень Сеула. За словами медиків, у Лі пошкоджена яремна вена.

Згодом південнокорейський президент Юн Сок Йоль засудив напад на Лі Чже Мена, він доручив забезпечити політику максимальну безпеку.

«Цей вид насильства не повинен бути терпимим за жодних обставин», — наголосив президент.