Financial Times: Брюссель на вимогу Шольца перевіряє виконання членами ЄС постачання зброї Україні Болгарія інвестує 6 млрд євро в інфраструктуру для швидкого розгортання сил НАТО » До «Армії відновлення» залучили понад 80 тисяч українців До урядового проєкту «Армія відновлення» вже залучили понад 81 тис українців, на заробітну плату яким уряд спрямував 549 млн грн. Про це повідомили у Державній службі зайнятості. Так, починаючи з 1 жовтня 2022 року Державна служба зайнятості видала 81 269 направлень на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше – у Харківській області (16 122 направлення). Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Донецька (10 301 направлення), Полтавська (9 861), Київська (9 795) та Чернігівська (8 959) області. Загалом до проєкту залучили 19 регіонів. На виплату заробітної плати за участь у проєкті вже направлено 549 млн грн. Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центру зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.