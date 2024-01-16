Financial Times: Брюссель на вимогу Шольца перевіряє виконання членами ЄС постачання зброї Україні

Брюссель проводить перевірку, скільки озброєнь країни-члени ЄС надали Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Аудит пройде після заяв про те, що деякі країни не відправили стільки зброї, скільки могли.

Про це повідомляє Financial Times.

Дипломатична служба ЄС, Служба зовнішніх дій (EEAS), проводить перевірку постачання зброї державами-членами після повномасштабного вторгнення Росії, повідомили FT три дипломати ЄС, поінформовані про плани. EEAS має намір подати свої висновки столицям країн перед самітом лідерів ЄС 1 лютого.

За словами одного з дипломатів, аудит спиратиметься на матеріали, подані державами-членами у відповідь на запити EEAS, які вже зустріли опір з боку деяких країн, які не бажають надавати повних даних.

Рішення про проведення перевірки ухвалили після вимоги канцлера Німеччини Олафа Шольца минулого тижня підрахувати та порівняти військові поставки країн Києву. «Постачання зброї для України, заплановані на даний момент більшістю країн-членів ЄС, надто малі», — сказав він.

«Нам [також] потрібен огляд того, який конкретний внесок зроблять наші європейські партнери на підтримку України цього року», — заявив Шольц.

Його коментарі перегукувались із приватними зауваженнями офіційних осіб інших країн ЄС щодо масштабів військових постачань, обіцяних іншими державами-членами.