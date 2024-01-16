Міноборони Фінляндії вимагає повної заборони на угоди з нерухомістю для росіян

Міністр оборони Антті Хяккянен із Коаліційної партії висловив бажання запровадити повну заборону на угоди з російською нерухомістю у Фінляндії.

Про це пише Yle.

Він заявив, що шукає «юридичні рішення» для цієї ініціативи.

Плани Хяккянена включають жорсткіші правила видачу дозволів, необхідні проведення угод з нерухомим майном, якщо власник чи власники є громадянами РФ чи іншої країни поза ЄС чи Європейської економічної зоны.

Він сподівається знайти відповідні рішення вже навесні. Обмеження можуть означати суворіший контроль оренди нерухомості в майбутньому та вивчення історії вже скоєних угод.

Минулого тижня Хяккянен поставив на «стоп» рішення щодо трьох угод з російською нерухомістю, в яких покупцем був громадянин не з країн Європейського союзу чи Європейської економічної зони.