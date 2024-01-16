Розвідка Британії назвала цілі РФ на фронті

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що попри деякий прогрес росіян у захопленні Мар’їнки наприкінці грудня 2023 року, окупанти не змогли скористатися цим і просунутися ні на захід у напрямку Курахового, ні на південь у напрямку Новомихайлівки.

Водночас, за даними британської розвідки, оточення Авдіївки залишається ключовим напрямком зусиль Росії. Проте зараз Росія досягла дуже обмежених територіальних завоювань ціною значних втрат як у техніці, так і в особовому складі.

«Селище Степове на півночі залишається під контролем України, що забезпечує доступ до Авдіївського маршруту постачання. Спроби Росії ізолювати місто малоймовірні, принаймні протягом наступного тижня», — зазначають у міноборони Британії.

Там також додають, що українська морська піхота продовжує утримувати свій плацдарм у Кринках на східному березі Дніпра, попри спроби росіян їх витіснити. У розвідці Британії припускають, що вони продовжуватимуть боротися за цю територію і наступного тижня.