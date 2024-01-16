Уряд Польщі домовився з перевізниками про припинення блокування кордону з Україною

Про це пише агентство Reuters, передає «Еспресо.Захід«.

За домовленістю, протест припинять у середу з 13:00 за київським часом.

«Це не кінець, але протест буде призупинено… Ми домовилися про певні умови, ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд», – заявив Томаш Борковський з Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту.

Як розповів польський міністр інфраструктури Даріуш Клімчак, якого цитує TVN24, у вівторок Міністерство інфраструктури підписало угоду з перевізниками. Він наголосив, що угода означає не кінець діалогу, а «інтенсивні переговори».

«Цей протест є міждисциплінарним. Він зачіпає дуже багато напрямків міжнародної політики, внутрішньої політики. Складність і заплутаність питань призвела до того, що переговори і робота тривали більше місяця. Протест буде припинено до 1 березня», – зазначив міністр, додавши, що відтепер починаються конструктивні переговори, «які, як очікується, принесуть конкретний результат».

Водночас лідер протестувальників Рафал Меклер пообіцяв «повернутися до кордону», якщо вимоги не будуть виконані.

«Ми залишаємо всю інфраструктуру, контейнери та трейлери на кордоні», – написав він.