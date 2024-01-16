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Велика Британія готова до нових ударів по хуситах в Ємені, — Сунак

Про це він заявив у зверненні до парламенту 15 січня, передає Радіо Свобода.

Сунак попередив, що військо може завдати нових ударів, якщо хусити продовжать утримувати заручників і становитимуть загрозу міжнародному судноплавству у регіоні.

«Загрози судноплавству мають припинитися. Незаконно затримані судна та екіпажі мають бути звільнені. І ми, як і раніше, готові підкріпити свої слова діями», – наголосив прем’єр.

Він запевнив, що залишається відданим ідеї щодо консультацій із парламентом перед початком тривалих військових дій у регіоні, однак, прокоментував рішення розпочати удари без схвалення депутатами під час спільних дій зі США.

«Було необхідно вдарити швидко, щоб захистити безпеку», – пояснив Сунак.

16 января, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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