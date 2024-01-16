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За 2023 рік росіяни вивезли з окупованих територій близько 5 млн тонн українського зерна

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Там зазначили, що як і 100 років тому Росія продовжує грабувати захоплені землі й вивозити звідти все, до чого може дотягнутися.

Повідомляється, що з окупованих українських територій йдуть ешелони із зерном, які ворог зібрав з української землі.

«При цьому на ТОТ діє схема, коли всі аграрії мають здавати зерно окупантам за фіксованою ціною в рази нижче ринкової, а вже потім гауляйтери перепродають зерно й забирають різницю. Ця різниця і є платою Кремля за «вірність», — наголосили у ЦНС

16 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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