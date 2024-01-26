Пентагон закликає Конгрес схвалити пакет допомоги для України як публічно, так і приватно

У Пентагоні закликають Конгрес США схвалити запит на додаткове фінансування для України як публічно, так і під час приватних засідань.

Про це сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

«Сполучені Штати не можуть надавати пакети допомоги із грудня. Тому ми продовжуватимемо закликати Конгрес схвалити запит як публічно, так і приватно на наших засіданнях», — сказала Сінгх.

Вона додала, що Пентагон стурбований тим, що Росія шукає підтримки для фінансування власних можливостей у таких країнах, як Іран та КНДР.

За словами речниці, ненадання Україні військової підтримки з боку США викликає занепокоєння, адже «підтримка Сполученими Штатами України неймовірно важлива для демонстрації єдиного послання не тільки для європейського світу і Росії, але й для всього світу».

«Однак я скажу, і це важливо, не тільки США зараз підтримують Україну. Наші союзники та партнери активізувалися, це стосується навчань, фінансування та підтримки. Тож справа не лише в Сполучених Штатах», — зазначила Сінгх.