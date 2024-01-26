 
«  
  »

Прем’єр Швеції заявив, що не збирається обговорювати з Орбаном вступ країни до НАТО

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у п’ятницю заявив, що йому є про що поговорити з угорським прем’єром Віктором Орбаном, але це не стосується заявки його країни на вступ до НАТО —  Euractiv

Я радий поїхати до Будапешта… Нам є про що поговорити… Але ми не ведемо переговори про членство в НАТО, про це немає переговорів».

За словами прем’єра Швеції, «ми могли б поговорити про те, як нам найкраще співпрацювати в НАТО».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня запросив Крістерссона до Будапешта, щоб обговорити питання вступу Швеції у НАТО. Крістерссон погодився на пропозицію Орбана.

Крістерссон сказав, що хоча він і готовий поїхати до Будапешта, зустріч з Орбаном на саміті ЄС в Брюсселі 1 лютого була би більш практичною.

26 января, 2024 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  