Румунія відмовилася від участі у Євробаченні-2024

Про це повідомляється на сайті румунського мовника TVR.

Рада директорів румунської телекомпанії TVR ухвалила, що Румунія не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі «Євробачення» через фінансові обмеження та бажання представити країну на високому рівні. Рішення було прийнято на засіданні 25 січня: 5 голосів були за, 4 утрималися і 4 були проти.

Рада директорів затвердила бюджет SRTv на 2024 рік, який не передбачав достатньо коштів, що гарантувало б гідну участь Румунії, враховуючи, що стандарти міжнародного конкурсу стають все вищими.

У телекомпанії уточнили, що цього року TVR виділяє значні кошти на інші пріоритетні виробництва та проєкти, зокрема на трансляцію літніх Олімпійських ігор у Парижі.