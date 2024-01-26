В Україні оптимізують виплати переселенцям: Верещук розкрила деталі

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила про те, що виплати внутрішнім переселеним особам мають бути оптимізовані, адже цього вимагають західні партнери.

Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону.

“Партнери ставлять вимоги оптимізувати виплати”, – наголосила посадовиця.

Зазначається, що зміни з виплатами пов’язані зі зменшенням дохідної частини бюджету.

“Ми напряму прив’язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення або оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами 2 роки достатньо для того, щоб адаптуватися”, – додала Верещук.

За її словами, у 2022 році Україна спрямувала на виплати переселенцям 57 мільярдів гривень. У 2023 році ця сума збільшилася до 73 мільярдів гривень. Планується, що у 2024 році гроші на допомогу для ВПО знову становитимуть близько 57 мільярдів гривень.

“Вразливі мають продовжити отримувати виплати, а ті, хто вже, приміром, адаптувалися, або отримали житло, або мають роботу високооплачувану… підходи мають бути більш справедливі”, – сказала Верещук.

Повідомляється, що в Україні приблизно 4,9 мільйона осіб, які вважаються внутрішніми переселенцями, з них 2,5 мільйона щомісяця отримують виплати.

“Кількість ВПО постійно змінюється у зв’язку з міграцією людей за кордон або поверненням їх до своїх домівок (тоді вони втрачають статус ВПО), однак, є і приріст їхньої кількості у зв’язку з евакуацією людей із прифронтових районів”, – підсумувала вона.