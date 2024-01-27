РФ збільшує інтенсивність наступу на Сіверському та Бахмутському напрямках

Російські війська нарощують інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках — командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram

За його словами, обстановка на Східному фронті залишається складною.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують наступальні дії, щоб покращити своє тактичне положення та створити умови для розвитку наступу в напрямку Сіверська.

Крім того, штурмові групи РФ за підтримки мінометних та артилерійських розрахунків намагаються безуспішно атакувати на напрямку Кремінна, Григорівка.

Разом з тим, пише Сирський, «свої невдачі в наступальних діях противник компенсує збільшенням інтенсивності вогневого впливу». Зокрема, протягом двох останніх днів активно обстрілює місто з реактивної артилерії, застосовує удари авіації та дронів-камікадзе.