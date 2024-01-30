Генсек НАТО зустрінеться з конгресменами США щодо допомоги Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з конгресменами Сполучених Штатів для обговорення підтримки України — «Європейська правда» з посиланням на його слова під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном

«Завтра я зустрінуся з членами Конгресу. І звичайно, я з нетерпінням чекаю можливості обговорити з ними багато питань, серед яких і Україна», – заявив генсек.

За його словами, він впевнений, що всі члени НАТО, зокрема Сполучені Штати, продовжуватимуть надавати підтримку Україні, оскільки це в інтересах безпеки Альянсу.

«Перемога Путіна буде трагедією для українців, але це також зробить світ більш небезпечним, а усіх нас – більш незахищеними. Це заохотить інших авторитарних лідерів – не лише (президента РФ) Путіна, але й КНДР, Іран та Китай – до застосування сили. Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань», – зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що в інтересах країн НАТО забезпечити перемогу України як суверенної, незалежної держави, а допомога зброєю дозволила Києву мати великі досягнення, завдавши великих втрат російським збройним силам та відтіснивши чорноморський флот РФ на схід, тож тепер Україна може експортувати зерно та інші товари морем.