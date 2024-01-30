Український боксер Олександр Усик вчетверте став батьком Ситуація на фронті: окупанти за добу атакували на 8 напрямках фронту » Літак, 10 танків і 960 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії Протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Російські війська намагалися наступати на 8 напрямках, проте Сили оборони України відбили низку ворожих атак і ліквідували ще 960 окупантів Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у ранковому звіті 30 січня. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 384 140 (+960),

танків ‒ 6300 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 11 725 (+29) од,

артилерійських систем – 9144 (+31) од,

РСЗВ – 972 (+0) од,

засоби ППО ‒ 663 (+3) од,

літаків – 332 (+1) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35),

крилаті ракети ‒ 1846 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 191 (+42) од,

спеціальна техніка ‒ 1448 (+5).