Новий законопроєкт про мобілізацію уже на фінальній стадії

Кабінет міністрів фіналізує нову версію законопроєкту щодо мобілізації, після внесення деяких правок документ передадуть до Верховної Ради найближчим часом.співрозмовники «Української правди» в уряді

За словами джерел УП, на засіданні Кабінету міністрів 30 січня було погоджено новий проєкт закону щодо мобілізації. Наразі документ передано в секретаріат уряду для фінального доопрацювання, після чого його внесуть до парламенту. Як пояснив один зі співрозмовників УП, це питання буквально дня-двох.

Пряма мова: «Прийняли з доопрацюваннями. Це значить, всі згодні, але є ще деякі правки, які треба доопрацювати. Проєкт передали у секретаріат. Далі секретаріат їх має доопрацювати і направити до Верховної Ради».