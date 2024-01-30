Окупанти не полишають планів вийти на адміністративні кордони Запорізької області

Про це розповів боєць «Легіону Свободи» Костянтин Денисов у етері телеканалу «Еспресо».

«Окупантам треба відновити контроль над декількома важливими логістичними ділянками, які вони втратили. Тому вони не полишають планів вийти на адміністративні кордони Запорізької області», — повідомив він.

Боєць «Легіону Свободи» розповів про засоби, які зосередила армія РФ на Запорізькій лінії фронту.

“Там достатньо багато ресурсів для того, щоб в режимі 24/7 вести обстріли. Частина з них працює, рухається, обстрілює, підтримує їхню штурмову піхоту. Інші техніку вони використовують як артилерійські установки. У них є різні танки, від Т-55 до більш-менш сучасних, модернізованих, як Т-80. Також на озброєєні у росіян багато самохідних установок та гармат», — зазначив він.

Сили безпеки і оборони України вибивають та знищують росіян, але техніки у росіян на цьому напрямку залишається багато, зауважив Денисов.

«До того ж, на Запороізькому напрямку перебуває декілька артилерійських підрозділів РФ. Мотострілкам теж активно надається артилерійське озброєння. Тому в окупантів тут суттєва перевага над нами. Вони мають можливість брати кількістю», — додав він.