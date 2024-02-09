Норвегія планує передати Україні ще кілька пускових установок NASAMS

Уряд Норвегії подав до парламенту пропозицію замовити ще десять пускових установок і чотири центри управління вогнем системи ППО NASAMS у компанії Kongsberg Defence and Aerospace (KDA).

Про це йдеться у пресрелізі норвезького уряду.

Це має відбутися на додаток до викупу вже переданого Україні обладнання.

Зазначається, що загальна сума інвестиції становить 3,45 мільярда норвезьких крон (326 млн доларів США).

«Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки масштабні та жорстокі, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України. Водночас я стурбований тим, щоб ми якнайшвидше відновили засоби протиповітряної оборони для нашої власної оборони», – заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Скільки саме пускових установок і скільки центрів управління вогнем NASAMS будуть передані саме Україні поки що не вказується.