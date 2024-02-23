«Київ надасть допомогу, якщо Кишинів попросить»: посол України про можливість ескалації ситуації у Придністров’ї

Про це заявив посол України в Кишиневі Марко Шевченко, пише Deschide.

За його словами, ця проблема є важливою для України, оскільки в регіоні знаходяться російські військові та діють спецслужби країни-агресора. Через це Київ тримає частину військ біля кордону з Молдовою.

Тому Україна готова надати необхідну допомогу, якщо Кишинів офіційно про це попросить: «Українські посадовці неодноразово публічно казали, що якщо з боку влади Республіки Молдова буде офіційний запит про підтримку чи допомогу — Україна точно надасть її. У який спосіб і як швидко вона буде надана — це вже буде обговорюватися пізніше і це буде залежати від серйозності ситуації».