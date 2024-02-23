США наклали санкції на російську платіжну систему «Мір»

Міністерство фінансів США у межах масштабного пакета санкцій до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну оголосило про обмеження проти російської платіжної системи «Мір».

Про це повідомляє «Європейська правда».

Санкції ухвалені в межах заходів проти фінансової інфраструктури Росії з метою подальшого обмеження використання Росією міжнародної фінансової системи для продовження війни проти України.

Під американські обмеження потрапило акціонерне товариство «Національна система платіжних карток» (НСПК) – державний оператор платіжної системи «Мір», який належить центральному банку Росії.

«Поширення російським урядом системи «Мір» дозволило Росії розбудувати фінансову інфраструктуру, яка уможливлює спроби Росії уникнути санкцій і відновити розірвані зв’язки з міжнародною фінансовою системою», – йдеться в повідомленні Мінфіну США

Під нові санкції США також потрапили дев’ять регіональних фінансових установ РФ, зокрема кілька зі штаб-квартирами в центрах російських військово-промислових баз; п’ять інвестиційних і венчурних фондів; та шість компаній у сфері фінансових технологій, які допомагають Росії.

Систему «Мір» створили в РФ після першої хвилі американських санкцій у 2014 році, коли агресор розв’язав війну проти України та анексував український Крим. Система мала стати ключовим елементом захисту Росії від санкцій.