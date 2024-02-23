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Тисяча військових, 49 артсистем та 32 БПЛА: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 23 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 408 240 (+1000)
  • танків ‒ 6526 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 12 410 (+37)
  • артилерійських систем – 9916 (+49)
  • РСЗВ – 999 (+2)
  • засобів ППО ‒ 682 (+2)
  • літаків – 339 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7628 (+32)
  • крилатих ракет ‒ 1903 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 25 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 960 (+36)
  • спеціальної техніки ‒ 1575 (+9)
23 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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