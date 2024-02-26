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Зеленський повідомив, скільки отримала Україна з обіцяного Європою мільйону снарядів

З обіцяного Євросоюзом одного мільйона боєприпасів Україна наразі отримала тільки 30% – таким чином показник не змінився із листопада 2023 року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим під час його візиту до Києва.

Журналіст, запитуючи про постачання снарядів до України із ЄС, зазначив, що “половина снарядів прибули, половина – не прибули”.

“Що стосується Європи і того відсотка, про який ви сказали, – це не зовсім так. З мільйона снарядів, який пообіцяв нам Євросоюз, прийшло не 50%, а 30%, на жаль”, – сказав президент.

26 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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