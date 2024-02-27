Макрон «не виключив» відправлення військ країн Заходу в Україну Північна Корея прискорила темпи секретних поставок зброї до Росії » Європарламент підтримав надання Україні €50 млрд Європарламент підтримав рішення щодо Ukraine Facility, багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 млрд євро Про це заявив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у мережі Х. «Європейський парламент переважною більшістю голосів (536 «за», 40 «проти», 39 «утрималися») схвалив виділення Україні 50 мільярдів євро», — повідомив він. Раніше йшлося про те, що профільні комітети Європарламенту підтримали це рішення, інформувала депутатка Європейського парламенту Віола фон Крамон повідомила у соцмережі Х. «Комітет у закордонних справах Європейського Парламенту єдиний у підтримці України. Ми щойно схвалили Ukraine Facility, фінансову допомогу в розмірі 50 мільярдів євро на наступні роки», — написала фон Крамон. Вона також запевнила, що на пленарному засіданні наступного тижня у Страсбурзі весь парламент знову буде солідарний з Україною.