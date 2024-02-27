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Європарламент підтримав надання Україні €50 млрд

Про це заявив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у мережі Х.

«Європейський парламент переважною більшістю голосів (536 «за», 40 «проти», 39 «утрималися») схвалив виділення Україні 50 мільярдів євро», — повідомив він.

Раніше йшлося про те, що профільні комітети Європарламенту підтримали це рішення, інформувала депутатка Європейського парламенту Віола фон Крамон повідомила у соцмережі Х.

«Комітет у закордонних справах Європейського Парламенту єдиний у підтримці України. Ми щойно схвалили Ukraine Facility, фінансову допомогу в розмірі 50 мільярдів євро на наступні роки», — написала фон Крамон.

Вона також запевнила, що на пленарному засіданні наступного тижня у Страсбурзі весь парламент знову буде солідарний з Україною.

27 февраля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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