На Сумщині у результаті повторного обстрілу загинуло двоє поліцейських

На Сумщині ворог наніс повторний удар по поліцейським, які прибули документувати наслідки обстрілу, який стався напередодні. Двоє правоохоронців загинули, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Слідча група виїхала на місце, щоб фіксувати наслідки обстрілу будівлі фермерського господарства. У цей час ворог знову вразив поліцейських артилерією.

“Тіла двох поліцейських рятувальників були врятовані з-під завалів. Висловлюємо співчуття родинам загиблих. Разом з вами ми сумуємо”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, ще четверо слідчих отримали поранення. Їм надають медичну допомогу.

“Поліцейські залишаються поруч з цивільними навіть у найнебезпечніших місцях. Вони постійно ризикують життям, залишаючись вірними присязі. Сьогоднішня трагедія доводить, що це не просто слова”, – додають у МВС.