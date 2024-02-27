Поляки зупинятимуть вантажі з українським зерном на кордоні з Литвою

У п’ятницю польські фермери планують заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою. Вони зупинятимуть і перевірятимуть усі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно.

Про це в коментарі LRT розповів співорганізатор протесту на литовському кордоні Кароліс Печіньскінс.

Так, протестувальники хочуть зупиняти та перевіряти у КПП між литовським містом Кальварія та польським Будзиськом усі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно чи іншу сільськогосподарську продукцію.

«Акція протесту має розпочатися 1 березня о 10 годині ранку. Це не буде повною блокадою пункту пропуску через кордон. Ми, фермери, разом з польською владою хотіли б перевірити, що перевозиться у вантажівках, приділяючи особливу увагу тим транспортним засобам, які можуть перевозити сільськогосподарську продукцію», — уточнив Печіньскінс.

При цьому протестувальники не зупинятимуть легковики, бензовози, промислові вантажі або вантажівки зі худобою.