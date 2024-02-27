Ситуація на фронті: за добу відбулося майже 100 боєзіткнень

Так, за даними Генштабу, у зоні відповідальності ОСУВ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 20 атак противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 6 ворожих атак в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.