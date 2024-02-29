Україна не виключає прориву оборони російськими військами до літа – Bloomberg

Влада України не виключає, що до літа армія РФ може прорвати українську оборону, якщо західні союзники не збільшать постачання боєприпасів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Як розповіла особа наближена українського керівництва, залежно від результатів нинішньої кампанії, Росія вирішить, чи продовжувати повільне просування, чи накопичувати ресурси для більшого удару, щоб прорвати українські лінії цього літа.

Втрата Авдіївки та кількох сіл за останні місяці війни стає тривожним сигналом для союзників України, зазначає агентство, посилаючись на європейського чиновника. У міру перехоплення ініціативи на лінії фронту російськими військами зростає песимізм Києва та його союзників.

“Україна може почати програвати війну цього року”, — сказав фахівець з Росії та України Фонду Карнегі Майкл Кофман.

За даними української розвідки, пише Bloomberg, президент Росії Володимир Путін, як і раніше, розраховує захопити великі міста України, включно з Одесою і Києвом.

Але великий наступ усе ще буде викликом для Кремля після двох років війни, які виснажила його сили

На думку голови військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера, Росії знадобиться набагато більше солдатів, а також важких танків і транспортних засобів, щоб розпочати наступ.

“Путін має більше артилерії, у нього є можливість щомісяця поповнювати певну кількість ракет, які він використовує, але він не досяг повного успіху з точки зору збільшення кількості, наприклад, танків і бронетехніки”, — сказав Бауер.