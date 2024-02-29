В Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Рева.
«Завдяки спільним зусиллям Сил оборони та операторів протимінної діяльності, за інформацією Національного органу з протимінної діяльності, минулого року вдалося скоротити зі 174 тис. км² до 156 тис., які на цей час оцінюються як потенційно небезпечні та потребують обстеження і розмінування», — сказав він.
За його словами, найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.
У ДСНС також зазначили, що для прискорення розмінування ключовими є:
- створення ефективної системи заходів для запобігання загибелі людей від вибухонебезпечних предметів (ВНП);
- збільшення чисельності піротехнічних підрозділів, утворення регіональних операторів протимінної діяльності в кожній області;
- впровадження передових технологій розмінування.
Також Рева вважає важливим інформувати населення про мінну небезпеку та правила поводження з ВНП.
«Для охоплення більшої кількості населення, особливо того, яке проживає на територіях важкодоступних деокупованих населених пунктів, ми створили 13 мобільних класів мінної безпеки», — зазначив він.
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