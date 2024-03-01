Карлсон прокоментував своє гучне інтерв’ю з Путіним

Скандальний американський журналіст Такер Карлсон у подкасті іншого американського журналіста Лекса Фрідмана розповів про свої враження від інтерв’ю з Путіном та визнав, що Кремль намагається демонізувати українців, називаючи їх нацистами — Такер Карлсон у подкасті «Lex Fridman»

«Я думаю, це найтупіше, що я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що це означає. Денацифікація? Не існує жодного нацистського руху у 2024 році. Це просто спосіб назвати людей злом. Називати їх (ред. українців) нацистами, це якось по-дитячому».

Карсона визнав, що ця частина розмови з російським диктором йому не сподобалося, оскільки Путін просто намагався очорнити Україну. Водночас американський журналіст зазначив, що під час розмови з Путіним у нього склалося враження, що той дійсно вірить у свої заяви.