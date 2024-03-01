Три літаки, 36 артсистем і 920 військових: скільки РФ втратила за добу в Україні

Про це 1 березня пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 414 680 (+920) осіб,
- танків ‒ 6610 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12 582 (+30) од,
- артилерійських систем – 10 106 (+36) од,
- РСЗВ – 1000 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 691 (+1) од,
- літаків – 345 (+3) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7794 (+26),
- крилаті ракети ‒ 1912 (+0),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 206 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 1611 (+10) од.
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