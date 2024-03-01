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Три літаки, 36 артсистем і 920 військових: скільки РФ втратила за добу в Україні

Про це 1 березня пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 414 680 (+920) осіб,
  • танків ‒ 6610 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 582 (+30) од,
  • артилерійських систем – 10 106 (+36) од,
  • РСЗВ – 1000 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 691 (+1) од,
  • літаків – 345 (+3) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7794 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 1912 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 206 (+54) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1611 (+10) од.
1 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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