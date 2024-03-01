ЗСУ відбили щонайменше 30 атак РФ на Новопавлівському напрямку «Кожне слово є зваженим, продуманим і виваженим»: Макрон про свою заяву щодо відправлення іноземних військ в Україну » Три літаки, 36 артсистем і 920 військових: скільки РФ втратила за добу в Україні Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на 7 напрямках, найбільше — на Новопавлівському. Крім цього, вони знищили 920 окупантів Про це 1 березня пише Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 414 680 (+920) осіб,

танків ‒ 6610 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 582 (+30) од,

артилерійських систем – 10 106 (+36) од,

РСЗВ – 1000 (+0) од,

засоби ППО ‒ 691 (+1) од,

літаків – 345 (+3) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7794 (+26),

крилаті ракети ‒ 1912 (+0),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 206 (+54) од,

спеціальна техніка ‒ 1611 (+10) од.